Мошенники использовали популярный способ отъема денег и украли миллионы

Мошенники использовали популярный способ отъема денег и украли больше двух миллионов рублей у 66-летней пенсионерки. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По информации источника, 22 февраля пожилой женщине позвонил мужчина и представился сотрудником банка. В ходе разговора он убедил свою жертву перевести денежные средства на якобы резервные счета. Москвичка, следуя инструкциям, перевела злоумышленнику больше двух миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее мошенники заставили москвичку взять кредит в размере одного миллиона рублей под предлогом спецоперации ФСБ.