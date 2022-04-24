Мошенники придумали схему обмана геймеров на фоне санкций

Мошенники придумали схему обмана геймеров, которые лишись возможности покупать игры на Xbox и PlayStation на фоне введенных санкций. Об этом сообщают «Известия».

На специализированных торговых площадках можно купить годовую подписку на популярные игры. При этом «продавец» не высылает ключ активации, а просит покупателя предоставить доступ к его аккаунту Microsoft, объясняя это необходимостью активировать подписку самостоятельно. Если пользователь соглашается на это, то может лишиться доступа к своему аккаунту.

Корреспондент «Известий» выяснил, что год подписки на Xbox GamePass Ultimate — сервис Microsoft, дающий доступ к огромному количеству игр, — стоит 12 тысяч рублей, тогда как на интернет-площадках с цифровыми товарами покупателя предлагают приобрести подписку за полторы-две тысячи рублей.

Аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова предупредила, что, если пользователь дает доступ к своему аккаунту Microsoft, злоумышленники могут изучить информацию в подписках, сервисах, устройствах и ознакомиться с другой конфиденциальной информацией, в том числе с поисковыми запросами и приложениями, которые используются на устройстве.

Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов добавил, что под угрозой находятся и платежные данные пользователя. Также под видом настройки подписки мошенники могут установить на устройство вредоносное ПО, а сменив логины и пароли, похитить и сам аккаунт, чтобы впоследствии перепродать его, отметил эксперт.

Ранее мошенники начали обворовывать россиян через Систему быстрых платежей.