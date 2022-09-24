Раскрыт распространенный метод получения мошенниками личных данных россиян

Распространенный метод получения мошенниками личных данных россиян раскрыл агентству «Прайм» гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Много информации аферисты могут узнать благодаря номеру телефона, предупредил эксперт.

«К сожалению, несмотря на закон о защите персональных данных в России к такой информации относятся очень прохладно, и эти данные где только не попадаются. Сам номер телефона как набор цифр обычному человеку ни о чем не говорит», — сообщил Кусков.

По словам собеседника агентства, сегодня можно купить базу паспортных столов, кредитных историй или сотовых операторов и даже ГИБДД, а также покопаться в соцсетях. Таким образом при наличии номера телефона жертвы возможно составить настоящее портфолио человека с ФИО, местом жительства, уровнем дохода и информацией о близких.

Не стоит раздавать направо и налево свои персональные данные, публиковать в соцсетях адреса проживания и работы, отметил Кусков.

Ранее были перечислены самые популярные у телефонных мошенников схемы. Наиболее распространенной стала схема со звонками от лжесотрудников банка — с ней сталкивались 28 процентов опрошенных.