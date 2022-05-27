Мошенники из Самары по старой схеме обманывали московских пенсионеров

Мошенники по старой схеме обманывали московских пенсионеров, сообщают «МВД Медиа». Трое злоумышленников задержаны московскими оперативниками в Самаре.

По информации полиции, трое жителей Самары звонили столичным пенсионерам по домашнему телефону. В разговоре они представлялись близкими родственниками или знакомыми и просили финансовой помощи на лечение. Жертвы переводили деньги на указанный аферистами счет. Мошенникам удалось обмануть восемь пенсионеров в возрасте от 68 до 85 лет на общая сумму в 430 тысяч рублей.

Правоохранительными органами были задержаны двое мужчин и одна женщина. При обысках по их адресам в Самаре были изъяты банковские карты, сим-карты и мобильные телефоны, с которых производились звонки пенсионерам. Возбуждено 8 уголовных дел по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), говорится в сообщении.

Ранее полицейскими была раскрыта схема мошенников с призывом вложить деньги под проценты. По данным правоохранительных органов, злоумышленник представлялся учредителем микрофинансовой организации, предлагал гражданам выгодно вложить в нее свои накопления и обещал большие проценты по вкладу. Получив деньги, он скрывался.