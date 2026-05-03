Мошенники обманули московского пенсионера на 71 миллион рублей

Мошенники под предлогом замены домофона обманули пенсионера на 71 миллион рублей в Москве. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

В ведомстве сообщили, что 76-летнего пенсионера через один из мессенджеров добавили в группу, якобы созданную соседями по дому. Там ему пришло уведомление о замене домофона, после чего он указал нужное количество ключей и отправил по предложенному номеру сообщение, которое считал заявкой на их замену.

Сразу после этого он получил предупреждение о якобы предстоящей продаже всего его имущества. Мужчина направился в МФЦ и заблокировал сделки с недвижимостью, однако ответил на звонок и поверил, что разговаривает с представителем правоохранительных органов.

Звонивший убедил пенсионера, что он стал жертвой мошенников, и что для «сохранности» ему нужно срочно снять деньги со счетов и перевести их на специальный счет, после чего средства якобы вернутся.

Следуя этим указаниям, пенсионер обналичивал свои накопления, отправлял фотографии денег и передавал их людям, которых ему представляли как сотрудников силового ведомства и которые сообщали ему пароли. Позже по инструкции «куратора» он также продал два автомобиля, а вырученные средства передал курьерам.

Читайте также: