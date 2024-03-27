Почти два миллиона рублей выманили мошенники у московской школьницы

Почти два (1,8) миллиона рублей выманили телефонные мошенники у десятилетней девочки, проживающей в Москве. По данным РЕН ТВ, школьница на время взяла телефон матери, чтобы записать на видео свою игру в компьютер, когда с ней связались преступники.

В телефонной беседе аферист убедил ее получить валюту для компьютерной игры, которой девочка была увлечена. Он представился владельцем канала этой игры и убедил школьницу продиктовать коды из смс-сообщений, что юная москвичка и выполнила.

После этого со счетов ее матери исчезли денежные средства. Когда женщина обнаружила это, она позвонила в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Ранее эксперт предупредил о новом виде мошенничества с QR-кодами. По его словам, при совершении покупок в магазине нужно обращать внимание на QR-код, с помощью которого производится оплата.