Мошенники в сфере госзакупок заработали 152 уголовных дела

Четыре участника преступного сообщества, занимавшегося мошенничеством в сфере госзакупок, были арестованы в Москве. Еще один — объявлен в федеральный розыск, сообщает «МВД Медиа». 152 заработанных ими уголовных дела объединены в одно производство.

По данным полиции, аферисты создали около 40 подконтрольных юридических лиц с названиями, созвучными с наименованиями госорганизаций. На официальном сайте госзакупок они размещали информацию о проведении аукционов на право заключения договоров поставки товаров с обеспечительным платежом от участников торгов. А потом переставали входить на связь.

Всего были обмануты около 120 человек. Мошенники заработали на этом более 17 миллионов рублей, обналичили и разделили между собой.

Преступное сообщество было ликвидировано усилиями оперативников полиции и ФСБ.

Ранее в Москве мошенник пытался заработать 10 миллионов рублей на продаже чужой квартиры.