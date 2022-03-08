Московская каскадерша рассказала о своих первых проектах в кино

Оля Аками из Архангельской области, занимающаяся боевыми искусствами и работающая каскадершей в Москве, рассказала «Мосленте» о своих первых проектах в киноиндустрии.

«Первым кинопроектом, в котором я приняла участие, был сериал "Порт ". Я дублировала одну из актрис. Также работала на съемках сериала "Фитнес" — дублировала героиню китаянку, которая по сюжету орудует катаной. Также засветилась в фильме "Друг на продажу". Там из меня сделали афроамериканку, которая участвовала в одной из драк», — поделилась воспоминаниями Аками.

По ее словам, она также снималась в небольших роликах и в рекламе. Испольнительница сложных трюков отметила, что иногда ради съемок приходилось уезжать довольно далеко.

Кроме того, каскадерка принимает участие в ниндзя-шоу для детей и взрослых, которые организует со своим молодым человеком. «Одно из последних и самых запомнившихся выступлений было на дне рождения Александра Иншакова, президента Ассоциации каскадеров России. Это было небольшое поздравление… с конем. Конь реально выходил на сцену, а мы махали мечами. Получилась маленькая динамичная сценка с сюжетом», — рассказала девушка.

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