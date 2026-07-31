Московская клиника раскрыла дальнейшую судьбу спермы признанного террористом Павла Дурова

Программа ЭКО с использованием донорской спермы основателя Telegram Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) все еще доступна. Об этом сообщили в клинике «АльтраВита», передает Агентство городских новостей «Москва».

«Все действует, все работает. Ограничения по программе только — могут участвовать до 37 лет включительно. Мы всех записываем, у нас все действует», — приводит агентство слова представителя медицинского учреждения.

В конце 2025 года стало известно, что в московской клинике репродукции резко вырос интерес к процедурам ЭКО с использованием донорской спермы основателя мессенджера Telegram. После появления информации об этой возможности число обращений увеличилось примерно в 14 раз.