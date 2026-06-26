Московская молодежь бросила пить

Главный нарколог Москвы Антон Масякин рассказал ТАСС, что среди столичной молодежи наблюдается снижение интереса к алкоголю как к средству расслабления. Это связано с активной пропагандой здорового образа жизни и разнообразием альтернативных форм досуга, таких как спорт и культурные мероприятия, пояснил он.

«Москва является одним из лидеров по снижению этой проблемы. Это результат комплексной профилактики, которая включает в себя как запреты, так и изменение модных тенденций. Молодежь теперь предпочитает заниматься спортом, что видно по активности в социальных сетях и наличию спортивных площадок по всему городу», — отметил специалист.

Масякин также подчеркнул, что Москва, наряду с Северным Кавказом, демонстрирует самые низкие уровни потребления алкоголя в стране.

Ранее нарколог нашел связь между курением подростков и их наркоманией.