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Московская певица рассказала о своей первой любви

Московская певица рассказала о своей первой любви
Фото: Anatoly Lomokhov / GLoballookpress.com

О встрече со своей первой любовью в беседе с «Мослентой» рассказала участница шоу «Голос», певица Юлия Рейнер.

«Первая любовь у меня случилась в десятом классе. Я тогда перешла в новую школу. Он долго не обращал на меня внимания, но через год мы все же начали встречаться. Это продолжалось пару лет. Думаю, для него это тоже была первая любовь», — поделилась певица.

По ее словам, они с молодым человеком часто ходили в кино, кафе и просто гуляли. Рейнер объяснила, что в то время не нужны были какие-то идеальные места для свиданий, однако теперь, достигнув определенного возраста и статуса, москвичка поняла, что настоящая романтическая встреча для нее — это хороший ресторан, вкусная еда и хорошее вино.

Ранее участница шоу «Голос» Карина Купер заявила о неготовности уйти из запрещенных соцсетей.

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