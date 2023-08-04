Московская студентка пожаловалась на домогательства преподавателя

Студентка РУДН написала анонимное письмо в администрацию вуза, обвинив преподавателя в домогательствах, сообщает «Осторожно, Москва».

В доказательство она приложила к электронному письму скрины переписок с мужчиной, в которых он настойчиво приглашает студентку к себе домой. Девушка уточнила, что подобные предложения поступают не только ей, но и другим ученицам. Многие боятся жаловаться на преподавателя, так как считают, что это негативно скажется на оценках.

Сам преподаватель в беседе с изданием заявил, что считает данное письмо «хайпом». По его мнению, его могла написать девушка, которая испытывает к нему романтические чувства.

Ранее 17-летний воспитанник московского интерната заявил о домогательствах сотрудницы.