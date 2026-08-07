Московская свадьба со стрельбой закончилась арестом жениха

В столичном районе Люблино свадьба с массовой дракой и стрельбой закончилась штрафом для невесты и арестом жениха. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Родственники и друзья молодоженов собрались в ресторане, чтобы отметить радостное событие. Ночью между гостями разгорелся конфликт, который привел к массовой драке. Прибывшая на место полиция задержала 24 человека, включая жениха и невесту, 20 из них заключили под стражу.

На суде все участники отказались признавать себя виновными, при этом один из них — 33-летний мужчина — отрицал вину в драке, но признался, что стрелял из пистолета. Его арестовали на 14 суток, большинство получили по 10 суток, а четверых оштрафовали.

Ранее на московской свадьбе произошла массовая драка мигрантов. В результате полицейские задержали 33 человека.