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10:34, 06 декабря 2022
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Московские курьеры рассказали о необычной одежде встречающих их горожан

Московские курьеры рассказали о необычной одежде встречающих их горожан
Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Чаще всего в Москве мужчины встречают курьеров в домашних штанах и футболке (заявили 73 процента опрошенных), а женщины — в домашней одежде или халате (около 60 процентов), рассказали столичные курьеры в исследовании сервиса СберМаркет. Его результаты есть в распоряжении «Мосленты».

«В 39 процентах случаев мужчины встречают курьеров просто в штанах или шортах, без прикрытого верха. Среди других популярных ответов — халат (34 процента) и спортивный костюм (26 процентов). Респонденты отмечают, что в основном представители мужского пола встречают их с ухоженными волосами, иногда — с ярко окрашенными и даже с ирокезами», — рассказали в пресс-службе.

Женщины в Москве часто выходят к курьерам не только в повседневной одежде, но и в пижаме (54 процента), спортивном костюме (26 процентов) или платье (15 процентов). Кроме того, большинство курьеров отмечают, что иногда москвички открывают двери без макияжа, с мокрыми волосами или полотенцем на голове.

К необычным нарядам респонденты отнесли кигуруми (просторный костюм-комбинезон) — чаще всего в виде единорога и героя популярного мультфильма Пикачу. Иногда курьеров встречают в косметической маске для лица (три процента), в образе феи, в костюме графа Дракулы, шапке Деда Мороза и маске супергероя.

Портрет типичного московского курьера в 2022 году составил сервис экспресс-доставки Dostavista.

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