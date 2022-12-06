Московские курьеры рассказали о необычной одежде встречающих их горожан

Чаще всего в Москве мужчины встречают курьеров в домашних штанах и футболке (заявили 73 процента опрошенных), а женщины — в домашней одежде или халате (около 60 процентов), рассказали столичные курьеры в исследовании сервиса СберМаркет. Его результаты есть в распоряжении «Мосленты».

«В 39 процентах случаев мужчины встречают курьеров просто в штанах или шортах, без прикрытого верха. Среди других популярных ответов — халат (34 процента) и спортивный костюм (26 процентов). Респонденты отмечают, что в основном представители мужского пола встречают их с ухоженными волосами, иногда — с ярко окрашенными и даже с ирокезами», — рассказали в пресс-службе.

Женщины в Москве часто выходят к курьерам не только в повседневной одежде, но и в пижаме (54 процента), спортивном костюме (26 процентов) или платье (15 процентов). Кроме того, большинство курьеров отмечают, что иногда москвички открывают двери без макияжа, с мокрыми волосами или полотенцем на голове.

К необычным нарядам респонденты отнесли кигуруми (просторный костюм-комбинезон) — чаще всего в виде единорога и героя популярного мультфильма Пикачу. Иногда курьеров встречают в косметической маске для лица (три процента), в образе феи, в костюме графа Дракулы, шапке Деда Мороза и маске супергероя.

Портрет типичного московского курьера в 2022 году составил сервис экспресс-доставки Dostavista.