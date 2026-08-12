Московские школьники завоевали награды на чемпионате робототехники в Китае

Московские школьники, участвовавшие в международном чемпионате по робототехнике RobotChallenge 2026 в Пекине, получили награды. Российскую столицу на соревнованиях представляли 15 команд, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Состязания проходили с 6 по 9 августа. Москвичи соревновались в шести дисциплинах, в частности, следование по линии, робобоулинг и микросумо.

Для участия школьники создавали и программировали роботов, способных выполнять задачи. В свободной категории московская команда представила разработку для тренировок по настольному теннису с настраиваемыми параметрами подачи.

Ранее московские учащиеся завоевали рекордное количество наград в финале Всероссийской олимпиады школьников. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.