Московские школьники завоевали золото на химической олимпиаде в Узбекистане

Двое московских школьников завоевали золотые медали на Международной химической олимпиаде в Узбекистане. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Награды получили выпускник 11 класса школы № 1329 Игорь Устинов и ученик 9 класса Международной школы смешанного обучения Арсений Гасаненко.

Кроме того, Арсений набрал наибольшее суммарное количество баллов и был признан абсолютным победителем олимпиады.

«Молодцы! Поздравляю с заслуженными наградами!», — написал Собянин.

Ребята принимали участие в олимпиаде в составе сборной России из четырех человек. Всего команда получила четыре золотые медали.

Всего в Международной олимпиаде участвовали школьники из более чем 90 стран.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что столичные школьники показали рекордные результаты на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).