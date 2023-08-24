Московский поэт назвал самый яркий аромат советского детства

Самый яркий аромат советского детства назвал в беседе с «Мослентой» московский поэт Андрей Чемоданов. Встреченный в одном из столичных подъездов запах смешанной с кошачьей мочой пыли напомнил ему о ранних годах жизни.

В юные годы Чемоданов любил читать книги и пересказывать их своему другу. Другу в свою очередь нравилось слушать, он много переспрашивал и уточнял.

«За этими беседами мы наматывали круги по соседним дворам. Чердаки, разумеется, тоже посещались, тогда же все было открыто, террористов никто не боялся. На чердаках были скелеты голубей, а скелеты — это всегда интересно», — поделился воспоминаниями поэт.

Недавно Чемоданову довелось снова ощутить дух тех подъездов. Это произошло, когда он пришел в гости к дочери, снимавшей квартиру в доме Министерства обороны.

«Я зашел в подъезд и обалдел от запаха детства — аромат пыли, смешанный с кошачьей мочой. Меня аж торкнуло. "Какой кайф!" — подумал я. Потому что когда такой кошачий запах в квартире, он неприятен. Пыли не хватает что ли? А в подъездах — лично для меня — это очень мило», — признался собеседник «Мосленты».

Чемоданов добавил, что в современной Москве подъезды с таким запахом встретить сложно. Он пока обнаружил только один.

Ранее основные ароматы настроений назвала парфюмер бренда Pure Sense Мария Ушакова.