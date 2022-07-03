Варнава сравнил Москву с Вавилоном

С Вавилоном сравнил Москву известный российский танцовщик, хореограф и режиссер, лауреат премии «Золотая маска» Владимир Варнава. Его процитировал «Москвич Mag».

«Москва — это в каком-то смысле Вавилон: одновременно происходит куча событий. Если посмотреть на карту, то город, как круги по воде, расходится. И в этой визуальной форме заложена динамика развития. Москва как бы мой экзоскелет, я в него помещаюсь и реализуюсь внутри этого пространства», — поделился артист.

Варнава отметил, что за последнее десятилетие российская столица стала значительно чище, в городе сформировалось очень классное сочетание исторического и современного окружения, в нем приятно находиться.

Хореограф признался, что мечтает о появлении в Москве компании современного танца. «Желательно в здании с гигантскими прозрачными окнами в центре города. Тогда прохожие смогут видеть занятия. Это лучше всех афиш и рекламы», — сказал он.

Ранее, говоря о размерах столицы и большом количестве приезжих, с древним городом столицу сравнила известная российская радио- и телеведущая, музыкальный журналист и диджей Маргарита Митрофанова.