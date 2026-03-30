Москве понадобится почти в три раза больше курьеров

Исходя из прогноза 1,5 миллиона доставок ежедневно к 2030 году, к этому сроку Москве понадобится около 300 тысяч курьеров. О почти трехкратном росте высказался заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в интервью «Коммерсанту».

«Мне сейчас сложно представить, откуда они возьмутся», — признался чиновник, добавив, что власти рассчитывают, что к этому сроку значимая часть доставки в городе перейдет на роверы. К 2030 году, по прогнозу, их число может вырасти с нынешних 200 штук до 20 тысяч.

Сейчас в Москве работает 125 тысяч курьеров — это на 25 тысяч больше, чем в 2024 году, добавил Ликсутов.

Ранее он пояснил, что позиция властей Москвы — курьерам на электровелосипедах надо запретить ездить по тротуарам. Ликсутов указал, что тяжелым электровелосипедам «нечего делать на тротуарах» при наличии возможности ехать по проезжей части по выделенной полосе или велодорожке.