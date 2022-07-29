Москвич с сообщниками выманил у бизнесмена более 12 миллионов рублей

Мошенники выманили у знакомого бизнесмена более 12 миллионов рублей под сделку с производством овощей, сообщает «МВД Медиа». Москвича и двух его сообщников задержали в столице.

«Как выяснили полицейские, злоумышленники на самом деле не имели ни возможностей, ни намерений выполнять взятые на себя обязательства по ведению совместного бизнеса», — говорится в сообщении.

По данным МВД, мошенники предложили бизнесмену инвестировать деньги в производство овощной продукции. Он согласился и за два миллиона рублей приобрел у одного из них землю с цехами в Рязанской области. Еще более свыше десяти миллионов рублей он передал для оснащения производства, закупки и складирования товара.

Вместо ведения бизнеса, аферисты заключили ряд фиктивных сделок и добились начала производства по делу о банкротстве в отношении продавца земли и цехов. Договор их купли-продажи был признан недействительным. А полученные от потерпевшего деньги они потратили «по своему усмотрению», пишет «МВД Медиа».

По подозрению в афере задержаны 56-летний москвич, 55-летний приезжий из Ульяновской области и 29-летний житель Московской области. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее пенсионерка выбросила в окно сотни тысяч рублей в Москве. Выброшенные деньги забрал 25-летний приезжий. Частью похищенного он распорядился по своему усмотрению, а остальное через тайник передал сообщнику, которого установить пока не удалось.