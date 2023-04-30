Москвич на моноколесе с малолетним ребенком в слинге возмутил пользователей сети

«Ну, если упадет на брюхо, то ребра защищены», «За такое надо лишать родительских прав», «Такое же чувство вызывают папы с малышом на плечах на катке», «Ну вот не каждому надо быть родителем», «Что у этого человека в голове?» — прокомментировали юзеры.

Ранее мужчину на моноколесе с детской коляской заметили на Снежной улице в Москве. Так горожанин гулял с малышом.