01:29, 30 апреля 2023
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Москвич на моноколесе с малолетним ребенком в слинге возмутил пользователей сети
Мужчина прокатился по улице на моноколесе с малолетним ребенком в слинге.
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»
Мужчина на моноколесе с малолетним ребенком в слинге, развернутым лицом к миру, возмутил пользователей сети. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?» Москвичи указали, что мужчина подвергает ребенка смертельной опасности.
«Ну, если упадет на брюхо, то ребра защищены», «За такое надо лишать родительских прав», «Такое же чувство вызывают папы с малышом на плечах на катке», «Ну вот не каждому надо быть родителем», «Что у этого человека в голове?» — прокомментировали юзеры.
Ранее мужчину на моноколесе с детской коляской заметили на Снежной улице в Москве. Так горожанин гулял с малышом.