04:24, 08 сентября 2023
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Москвич на самокате выстрелил себе в штаны из ракетницы
Самокатчик случайно выстрелил из ракетницы себе в штаны.
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
27-летний ехавший на самокате москвич случайно выстрелил себе в штаны. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По имеющейся информации, во время поездки на самокате по столице, мужчина заснуул руку в карман штанов и нечаянно спустил курок лежавшей там сигнальной ракетницы «Сигнал охотника».
Сообщается, что пострадавший не получил серьезных ранений и от поездки в медучреждение отказался.
Ранее подросток случайно выстрелил другу в лицо из пневматического пистолета в Москве.