Москвич на самокате выстрелил себе в штаны из ракетницы

27-летний ехавший на самокате москвич случайно выстрелил себе в штаны. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По имеющейся информации, во время поездки на самокате по столице, мужчина заснуул руку в карман штанов и нечаянно спустил курок лежавшей там сигнальной ракетницы «Сигнал охотника».

Сообщается, что пострадавший не получил серьезных ранений и от поездки в медучреждение отказался.

Ранее подросток случайно выстрелил другу в лицо из пневматического пистолета в Москве.