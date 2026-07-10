Опубликовано 10 июля 2026, 17:411 мин.
Москвич напал на пассажира в метро
МВД: Мужчина напал на пассажира с ножом на станции метро «Павелецкая».
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»
В Москве мужчина напал на пассажира метро на станции «Павелецкая». Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, между москвичами произошел конфликт, в ходе которого один из них достал нож и ударил им оппонента. Пострадавший госпитализирован.
Нападавшего задержали на станции «Лесопарковая». 23-летний мужчина доставлен в отдел полиции. Он раскаялся в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фигурант заключен под стражу.
Ранее в Москве пассажир набросился на юношу в вагоне метро.