Москвич не угадал ни одного числа и выиграл десятки миллионов рублей

Москвич не угадал ни одного числа в лотерейном билете и выиграл более 33 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на «Столото» пишет РИА Новости.

16 марта в лотерее «Все или ничего» разыгрывали суперприз в размере 33,298 миллиона рублей. Как отметили в пресс-службе «Столото», в ней можно выиграть, угадав 12 чисел из 24, или не угадав ни одного. Победа досталась участнику 169218-го тиража из Москвы Роману Т.

«Отмечал либо случайную комбинацию, либо часто выпадающие числа из архива тиражей. Хоть что-то угадывалось, но тут я не угадал ничего!» — приводятся слова выигравшего в лотерею.

Роман вместе с супругой воспитывает двоих детей. Мужчина завершил карьеру в госслужбе, сейчас полностью посвятил себя семье. Новоиспеченный миллионер планирует потратить выигрыш на улучшение жилищных условий и покупку автомобиля, а также на образование детей в будущем.

