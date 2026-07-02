Москвич не запер машину и лишился более 250 тысяч рублей

Москвич оставил незапертой иномарку без сигнализации на парковке и лишился 265 тысяч рублей. Об этом пишет «Агентство городских новостей Москва».

Инцидент произошел на проспекте Вернадского. 28-летний водитель оставил машину незапертой, а по возвращении обнаружил, что из бардачка пропали 265 тысяч рублей. Поймать вора удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

«Им оказался 42-летний ранее судимый приезжий. Как выяснилось, мужчина просто ждал удобного момента: он видел, как водитель положил пачку денег в салон и ушел, не поставив машину на сигнализацию. Злоумышленник открыл дверь и скрылся с деньгами, которые уже успел потратить», — сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Полиция призвала горожан не оставлять ценности на виду и всегда запирать автомобиль, даже если ненадолго выходите из него.