Москвич пересек Крым с востока на запад пешком за 13 дней

Житель Москвы Ярослав Башмаков пересек Крым с востока на запад пешком за 13 дней. Об осуществлении своей давней мечты мужчина рассказал «МК в Крыму».

Идея большого похода появилась у путешественника еще в 2019 году. Мужчина решил пройти пешком из Феодосии в Балаклаву. Маршрут состоял из трех основных частей, из Феодосии до Судака, потом до Алушты и на финальном этапе до Балаклавы.

Башмаков подготовил запас на все дни похода, по дороге он в основном покупал воду и необходимые мелочи, например, пауэрбанк и шлепанцы в Судаке, а также пополнил аптечку в Алуште.

Путешествие проходило весной, Ярослав мерз по ночам, потому что рассчитывал на более теплую погоду. Несколько раз ему приходилось идти под дождем и преодолевать скользкие участки. Главной особенностью своего похода москвич назвал встречи с интересными людьми.

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