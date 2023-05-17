Москвич помог сыну избить ребенка на детской площадке
Мужчина помог сыну избить ребенка на детской площадке на востоке столицы.
Мужчина помог сыну избить ребенка на детской площадке на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника, дети поссорились из-за прохода на горку на площадке на улице Алымова. В конфликт вмешался отец одного из них, схватил обидчика и позволил сыну избить его. Удары не прекратились и после того, как тот упал на землю.
Мать пострадавшего мальчика пришла ему на помощь и потом вызвала скорую. В больнице ему диагностировали сотрясение мозга, гематомы и травмы. Медики сняли побои, а родители ребенка обратились в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, пишет «Вечерняя Москва».
Ранее стало известно, что сын экс-президента Узбекистана жестоко избил жену в подмосковной квартире.