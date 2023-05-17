Москвич помог сыну избить ребенка на детской площадке

Мужчина помог сыну избить ребенка на детской площадке на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, дети поссорились из-за прохода на горку на площадке на улице Алымова. В конфликт вмешался отец одного из них, схватил обидчика и позволил сыну избить его. Удары не прекратились и после того, как тот упал на землю.

Мать пострадавшего мальчика пришла ему на помощь и потом вызвала скорую. В больнице ему диагностировали сотрясение мозга, гематомы и травмы. Медики сняли побои, а родители ребенка обратились в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее стало известно, что сын экс-президента Узбекистана жестоко избил жену в подмосковной квартире.