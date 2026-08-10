Москвич попытался отстоять парковку с помощью сабли и пистолета

Москвич напал на семью из-за парковочного места, попытавшись отстоять его с помощью сабли и пистолета, рассказали агентству «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Нападение произошло 6 или 7 августа. Семья подъехала к дому родителей на улице Академика Анохина, припарковалась, и, по словам мужчины, увидела, как другой человек снимает их авто на телефон. «Подошли к нему, спросили, в чем дело. На что он начал отшучиваться и говорить, что он вообще не с нами. А к нам у него никаких вопросов нет — но, отойдя, он продолжил отпускать какие-то странные выражения в наш адрес. На что мы попросили его удалиться домой. А он сказал, чтобы мы ожидали его на месте, что он сейчас вернется», — рассказал горожанин.

Через несколько минут мужчина вышел к семье с саблей и пистолетом, начал угрожать, направлял оружие на приехавших и махал клинком. Семье удалось успокоить напавшего, а вскоре по их вызову приехала полиция. По словам МВД, он также требовал пять тысяч рублей.

Проведенная экспертиза показала, что пистолет — пневматический, а сабля — декоративная, не является холодным оружием.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, 51-летний напавший арестован, добавили в прокуратуре города.