Москвич проиграл сотни тысяч и попытался покончить с собой в букмекерской конторе

Москвич проиграл сотни тысяч на ставках и попытался покончить с собой в букмекерской конторе, сообщает «112».

По данным канала, молодой человек спустил на ставках около 200–300 тысяч рублей. После этого 25-летний отчаявшийся парень заперся в туалете конторы и пытался свести счеты с жизнью.

Забеспокоившиеся из-за долгого отсутствия посетителя работники конторы вскрыли дверь и увидели молодого человека в крови, рядом с ним лежал нож. Ему оказали первую помощь, а затем его забрали медики, которые сейчас борются за его жизнь.

В прошлом году в Подмосковье задержали 33-летнего рабочего, который украл у работодателя более трех миллионов рублей и проиграл их на ставках.