Москвич решил устроить наркоплантацию на даче и оказался за решеткой

Москвич решил устроить наркоплантацию на своей даче в Подмосковье и был задержан. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, 59-летний житель столицы в Интернете прочел о том, как это сделать, закупил все необходимое и организовал плантацию в бытовом помещении дачи в поселке Лопатино.

«В ходе осмотра пристройки, принадлежащей подозреваемому, полицейские изъяли 63 горшка с растениями, визуально схожими с коноплей, а также коробку, банку и два пакета с растительным веществом. Кроме того, оперативники нашли канистры с жидкостью, электронные весы, фильтры и светодиодные лампы», — рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В результате экспертизы выяснилось, что в пакетах были наркотики массой более полукилограмма.

В отношении москвича возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Суд заключил мужчину под стражу.

Ранее в Подмосковье водителя арендованного автомобиля задержали за перевозку килограмма наркотиков — при проверке у него нашли марихуану.