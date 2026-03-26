Москвич согласился на предложение официанта и заплатил за пасту в три раза больше

Житель Москвы обвинил кафе в аэропорту Шереметьево в обмане из-за пасты, которая обошлась ему в три раза дороже, чем указано в меню. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Евгений рассказал, что он решил пообедать в терминале D, зашел в кафе и заказал несколько позиций из меню, в том числе пасту с морепродуктами. Официант предложил гостю немного увеличить количество морепродуктов в блюде, на что Евгений ответил утвердительно. Однако когда принесли счет, оказалось, что дополнительные креветки обошлись ему в 2000 рублей, а кальмары — в 750. При этом стоимость самой пасты составляла 850 рублей.

Евгений спросил у официанта, почему он не предупредил его, что апгрейд блюда обойдется ему так дорого, тот извинился и сказал, что это целиком и полностью его вина, но счет все равно нужно оплатить. Гость кафе оставил жалобу на сайте заведения.

