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11:45, 09 июля 2023
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Москвич спас потерявшего сознание и упавшего в фонтан мужчину

В Москве потерявшего сознание и упавший в фонтан мужчину спас прохожий.

Москвич спас потерявшего сознание и упавшего в фонтан мужчину
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В Москве прохожий спас мужчину, потерявшего сознание и упавшего в фонтан. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», ЧП произошло на западе города, в сквере у Кутузовского проспекта.

Москвич заметил пострадавшего, когда он уже лежал без сознания в фонтане. Он оказал ему первую помощь до приезда медиков, чем спас россиянину жизнь. Пострадавший пришел в сознание и начал дышать, после чего его передали врачам.

Ранее в подмосковном Дмитрове мужчина спас из-под колес автомобиля выбежавшего на дорогу ребенка. Ситуация попала на видео.