11:45, 09 июля 2023
1 мин.
Москвич спас потерявшего сознание и упавшего в фонтан мужчину
В Москве потерявшего сознание и упавший в фонтан мужчину спас прохожий.
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»
В Москве прохожий спас мужчину, потерявшего сознание и упавшего в фонтан. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», ЧП произошло на западе города, в сквере у Кутузовского проспекта.
Москвич заметил пострадавшего, когда он уже лежал без сознания в фонтане. Он оказал ему первую помощь до приезда медиков, чем спас россиянину жизнь. Пострадавший пришел в сознание и начал дышать, после чего его передали врачам.
Ранее в подмосковном Дмитрове мужчина спас из-под колес автомобиля выбежавшего на дорогу ребенка. Ситуация попала на видео.