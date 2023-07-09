Москвич спас потерявшего сознание и упавшего в фонтан мужчину

Москвич заметил пострадавшего, когда он уже лежал без сознания в фонтане. Он оказал ему первую помощь до приезда медиков, чем спас россиянину жизнь. Пострадавший пришел в сознание и начал дышать, после чего его передали врачам.

Ранее в подмосковном Дмитрове мужчина спас из-под колес автомобиля выбежавшего на дорогу ребенка. Ситуация попала на видео.