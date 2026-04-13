Москвич три года собирал голые видео своей тещи

Москвич три года следил за тещей через веб-камеру и собирал ее голые видео, рассказал Shot.

Работавший айтишником 31-летний мужчина женат на 21-летней девушке, они жили в одной квартире вместе с ее матерью. Долгое время они собирал видео с 48-летней женщиной, удаленно подключившись к веб-камере ее ноутбука и затем наблюдая за ней. За несколько лет накопилась целая папка.

Помимо этого, по словам супруги, она нашла в телефоне мужа откровенные снимки ее подруг, которые те отправляли ей (фото из отпусков или из примерочных магазинов). Контент муж перекидывал себе с телефона жены, пока та не видела.

Раскрыв тайну, айтишника выгнали из квартиры, потребовали с него 600 тысяч рублей, которые тот занял у матери. Также мать с дочкой написали заявление в полицию и требуют привлечь его по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни, незаконном изготовлении порнографических материалов и неправомерном доступе к компьютерной информации.

В прошлом году неоднозначную реакцию пользователей сети вызвало видео, где неизвестный мужчина подходит к освещенным окнам квартир на первом этаже многоэтажки и некоторое время всматривается в то, что происходит за стеклами. При этом квартиры, где не горит свет, а значит, там либо никого нет, либо ничего не рассмотреть, любитель подглядывать игнорирует.