Москвич выбежал на улицу голым и начал крушить машины на проезжей части

Голый москвич разгромил автомобили в поселке Голубое. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

По информации сотрудников полиции, утром 9 апреля поступило сообщение о неадекватном гражданине, который разбивал стекла у машин на проезжей части

«Прибывшими незамедлительно на место происшествия полицейскими обнаружен мужчина, который бегал во дворе дома в обнаженном виде и повредил несколько автомобилей», — рассказали в МВД.

Мужчину 1987 года рождения доставили в специализированное медицинское учреждение.

