Москвич захотел впечатлить подруг и сломал член

Москвич пробивал картонные коробки членом и сломал половой орган. Таким образом мужчина пытался впечатлить подруг, пишет Telegram-канал Mash.

37-летний мужчина установил фаллопротез стоимостью 750 тысяч рублей. На глазах девушек он разбивал коробки половым органом. На четвертой коробке он почувствовал хруст и обратился за медицинской помощью.

Отмечается, что за ремонт протеза мужчина заплатил 200 тысяч рублей.

Ранее в Подмосковье дворовая собака откусила 49-летнему мужчине часть полового органа.