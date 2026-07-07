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Опубликовано 07 июля 2026, 10:07
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Москвич захотел впечатлить подруг и сломал член

Mash: 37-летний москвич сломал член, разбивая картонные коробки.
Москвич захотел впечатлить подруг и сломал член
Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Москвич пробивал картонные коробки членом и сломал половой орган. Таким образом мужчина пытался впечатлить подруг, пишет Telegram-канал Mash.

37-летний мужчина установил фаллопротез стоимостью 750 тысяч рублей. На глазах девушек он разбивал коробки половым органом. На четвертой коробке он почувствовал хруст и обратился за медицинской помощью.

Отмечается, что за ремонт протеза мужчина заплатил 200 тысяч рублей.

Ранее в Подмосковье дворовая собака откусила 49-летнему мужчине часть полового органа.

Автор:Маргарита Сурикова
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