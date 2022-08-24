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Москвича обвинили в неоднократном надругательстве над малолетней падчерицей

Москвича обвинили в неоднократном надругательстве над малолетней падчерицей
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

45-летнего москвича обвинили в неоднократном надругательстве над малолетней падчерицей, сообщает Главное следственное управление следственного комитета России по Москве.

«По данным следствия, в период 2022 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на территории Хорошевского района города Москвы, неоднократно совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы 2009 года рождения. Установлено, что фигурант уголовного дела был ранее осужден за совершение преступления средней тяжести», — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении трех эпизодов преступления и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней»).

Ранее мужчина изнасиловал и ограбил женщину в московском подвале. 20 августа в одном из зданий на Открытом шоссе 35-летний злоумышленник изнасиловал женщину 1979 года рождения и похитил принадлежащий ей мобильный телефон.

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