Опубликовано 01 августа 2026, 10:451 мин.
Москвичам дали пошаговую инструкцию к приучению собаки к лифту и метро
Голубев: Чтобы приучить собаку к лифту, нужно действовать поэтапно.
Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в беседе с «Мослентой» дал рекомендации по адаптации собак к городской инфраструктуре. По его словам, главная ошибка владельцев — пытаться силой затянуть питомца в лифт или на эскалатор, что лишь закрепляет страх.
Чтобы помочь животному привыкнуть к шуму и вибрациям, эксперты советуют действовать поэтапно:
- начинать знакомство с объектом на безопасной дистанции;
- поощрять лакомством только спокойное поведение рядом с источником страха;
- переходить к короткому контакту: например, зайти в пустой лифт и сразу выйти;
- внимательно следить за сигналами стресса (дрожь, зевота, прижатые уши). При их появлении нужно вернуться на шаг назад;
- заниматься регулярно по 5-10 минут несколько раз в неделю.
В РКФ подчеркнули особую опасность эскалаторов: лапы, когти или шерсть могут попасть между ступенями. Небольших собак лучше переносить на руках. Если панический страх не проходит после регулярных занятий, владельцам следует обратиться к специалисту по коррекции поведения.
Ранее Владимир Голубев назвал пять необычных летних лакомств для собак.