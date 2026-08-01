Москвичам дали пошаговую инструкцию к приучению собаки к лифту и метро

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в беседе с «Мослентой» дал рекомендации по адаптации собак к городской инфраструктуре. По его словам, главная ошибка владельцев — пытаться силой затянуть питомца в лифт или на эскалатор, что лишь закрепляет страх.

Чтобы помочь животному привыкнуть к шуму и вибрациям, эксперты советуют действовать поэтапно:

начинать знакомство с объектом на безопасной дистанции;

поощрять лакомством только спокойное поведение рядом с источником страха;

переходить к короткому контакту: например, зайти в пустой лифт и сразу выйти;

внимательно следить за сигналами стресса (дрожь, зевота, прижатые уши). При их появлении нужно вернуться на шаг назад;

заниматься регулярно по 5-10 минут несколько раз в неделю.

В РКФ подчеркнули особую опасность эскалаторов: лапы, когти или шерсть могут попасть между ступенями. Небольших собак лучше переносить на руках. Если панический страх не проходит после регулярных занятий, владельцам следует обратиться к специалисту по коррекции поведения.

Ранее Владимир Голубев назвал пять необычных летних лакомств для собак.