Москвичам назвали пять правил безопасности детей на воде

Управление Роспотребнадзора по Москве в связи с наступлением летнего периода назвало пять правил безопасности детей на воде. Они опубликованы на сайте ведомства.

Так, Роспотребнадзор призвал граждан никогда не оставлять детей у воды без присмотра. «Опасная ситуация может возникнуть очень быстро: ребенок может испугаться, поскользнуться, попасть в течение или захлебнуться», — говорится в сообщении.

Также необходимо выбирать безопасную локацию для отдыха, избегая купания в незнакомых водоемах, в местах с сильным течением, ямами или водорослями.

Следующее правило касается использования плавательных средств. «Для маленьких детей и тех, кто неуверенно держится на воде, рекомендуется использовать спасательные жилеты, нарукавники, круги и другие средства по возрасту. При этом важно понимать: даже с кругом или жилетом ребенка нельзя оставлять одного», — отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, взрослых призвали запретить детям прыгать в воду в незнакомых местах и заплывать далеко от берега. Нырять можно только там, где глубина подтверждена спасателями (обычно от 1,5 до 2 метров).

И в заключение жителям Москвы напомнили о необходимости использования солнцезащитных средств и соблюдения питьевого режима. «Отдых на солнце требует защиты: используйте водостойкие кремы с SPF не ниже 30 и обновляйте слой каждые два часа. Обезвоживание ускоряет утомляемость мышц, что повышает риск судорог в воде», — объяснили в ведомстве.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что жителей столичного региона в конце июня и начале июля ждет по-настоящему летняя погода.