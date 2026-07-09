Москвичам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Самыми выгодными месяцами для отпуска до конца 2026 года будут сентябрь, октябрь и декабрь. Об этом в интервью РИА Новости заявил сенатор Совета Федерации Айрат Гибатдинов.

«Наиболее выгодно брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2026 году таким месяцем является июль, в котором 23 рабочих дня. До конца 2026 года люди также могут обратить внимание на сентябрь, октябрь и декабрь — в каждом из этих месяцев по 22 рабочих дня», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев, поэтому в месяцы с большим количеством рабочих дней разница между отпускными и заработной платой часто складывается в пользу отпуска.

Ранее стало известно, что средняя стоимость отпуска москвичей за год выросла на 46 тысяч рублей — почти до 237 тысяч. Самым популярным зарубежным направлением для летнего отдыха остается Турция, на нее приходится 46,5 процента всех бронирований.