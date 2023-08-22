Москвичам объяснили природу лени

Природу лени объяснили жителям Москвы специалисты столичного Депздрава на площадке урбанистического форума. По их словам, лень представляет собой защитную функцию психики, передает РИА Новости.

Стало известно, что это чувство может скрывать за собой как психологические проблемы, так и просто усталость. Кроме того, она может быть обусловлено изменениями длительности светового дня и даже аллергической реакцией.

Москвичам пояснили, что с ленью поможет справиться полноценный сон и регулярная физическая активность.

Ранее священник назвал женщинам действенный способ побороть лень мужа.