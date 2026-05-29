Москвичам предрекли осеннюю погоду

По-осеннему ненастный день ожидается в Москве в пятницу, 29 мая. Ухудшение погоды горожанам в беседе с РИА Новости предрек ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Будет облачно, вечером с прояснениями, кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице плюс 8 — плюс 11», — сказал синоптик.

Ветер ожидается северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Он добавил, что предстоящие выходные также будут холодными. Температура воздуха не поднимется выше 15 градусов в субботу, 30 мая, а в воскресенье, 31 мая, — ожидается не более 14-17 градусов. Такая температура, уточнил Тишковец, на пять градусов ниже нормы.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 28 и 29 мая станут самыми холодными днями в Москве на этой неделе.