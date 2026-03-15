Москвичам пригрозили тюрьмой за подглядывания за соседями

Любопытным москвичам, которые подглядывают за соседями через приоткрытую дверь, грозит уголовная ответственность и тюрьма. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил адвокат Александр Зорин.

Адвокат напомнил, что в Уголовном Кодексе есть статья, защищающая неприкосновенность частной жизни. Если россиянин сможет доказать, что за ним следили, втайне собирали информацию и нарушали личное пространство, обвиняемому грозит штраф от 200 тысяч рублей или лишение свободы.

«Если злоумышленник использовал служебное положение для этого действия, то штраф назначат от 100 до 300 тысяч рублей. Либо лишение свободы сроком до четырех лет. Если подглядывали за несовершеннолетним и распространили, то срок лишения свободы увеличивается до пяти лет», – рассказал Зорин.

При этом эксперт подчеркнул, что важно отличать, когда человек увидел что-то случайно, один раз, то умысла в этом нет. Однако если он, например, надламывает двери или высверливает дырки, то это будет умышленным нарушением.

