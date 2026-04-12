Москвичам раскрыли правила этикета при предложении сесть в транспорте

Главная ошибка в ситуации, которую допускают москвичи, когда уступают место в общественном транспорте, — называть незнакомых «бабушкой» или «дедушкой». Об этом в беседе с Life.ru рассказала эксперт по этикету Екатерина Богачева.

По ее словам, часто люди не задумываются о том, кого может оскорбить желание уступить место.

Два момента стоит учитывать, если, например, мы с ребёнком в транспорте и заходит человек "золотого возраста". Кстати, по правилам этикета не принято говорить о возрасте человека прямо — например, называть его "пожилым". Хотя мы к этому привыкли, нам так привычнее, но красивее говорить «люди серебряного» и "люди золотого возраста"», — рассказала она.

Привычка автоматически уступать место может вызвать раздражение. В частности, когда взрослый объясняет ребенку необходимость уступить место, используя обращения «бабушка» или «дедушка». Подобное может быть воспринято негативно, особенно женщинами, которые ведут активный образ жизни. В таких случаях Богачева советует просто предложить ребенку уступить место без уточнений, чтобы пассажир сам, принимать ли этот жест.

«Если же мы одни и заходит человек значительно старше нас — можно встать и вежливо сказать: "Извините, пожалуйста, могу ли я уступить вам место?". Если ему это нужно — он примет жест. Если нет — откажется: "Не стоит беспокоиться, я выхожу на следующей", — пояснила специалист.

Важно избегать прямых указаний на возраст и использовать универсальные формулировки, которые не создают неловкости, заключила этикетолог.

