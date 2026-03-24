Москвичей научили правильно чистить зубы
Большинство людей уверены, что ухаживают за зубами правильно: чистят их два раза в день, используют зубную пасту и иногда ополаскиватель. Однако стоматологи регулярно сталкиваются с ситуациями, когда даже при такой, казалось бы, правильной гигиене у пациентов появляются кариес, воспаление десен и повышенная чувствительность зубов. Причина часто кроется не в отсутствии ухода, а в распространенных ошибках, которые постепенно вредят зубам и деснам. Их в беседе с «Мослентой» перечислил врач стоматолог-терапевт центра инновационной медицины Damas Medical Center Магомади Халилбеков.
Одна из самых частых ошибок — агрессивная чистка зубов. Многие считают, что чем сильнее нажимать на щетку, тем лучше очищаются зубы, отметил специалист.
На самом деле это не только снижает качество очищения, но и приводит к повреждению эмали и десен. Со временем чрезмерное давление может привести к повышенной чувствительности и клиновидному дефекту — придесневой участок зуба с повреждением в виде клина. Оптимально использовать щетку с мягкой или средней щетиной и чистить зубы плавными движениями, без сильного нажима
Магомади Халилбеков
Кроме того, важно не только чем, но и как чистить зубы. Еще одна частая ошибка — это горизонтальные пилящие движения. Они плохо очищают пространство у десны и могут травмировать мягкие ткани. Рекомендуется направлять щетку под углом примерно 45 градусов к линии десны и выполнять выметающие движения от десны к краю зуба. Такой способ помогает удалить налет именно там, где он чаще всего накапливается.
Большинство людей также чистят зубы меньше минуты, хотя рекомендуемое время — около двух минут. За более короткий промежуток сложно качественно очистить все поверхности зубов
Эксперт в том числе отмечает, что щетка очищает только часть поверхности зубов. Между зубами налет остается и постепенно может приводить к развитию кариеса и воспаления десен. Так, для полноценной гигиены важно использовать зубную нить или межзубные ершики, которые позволяют удалить налет там, где обычная щетка просто не достает.
Эксперт уделил внимание и пастам. Для ежедневной гигиены он посоветовал выбирать пасты с умеренной абразивностью (показатель абразивности RDA 30-50) и фтором — этот компонент помогает укреплять эмаль и снижает риск развития кариеса. Щетки же он рекомендует менять раз в три месяца, а также каждый раз после перенесенных инфекционных заболеваний. А профессиональную гигиену у стоматолога следует проходить примерно один-два раза в год, добавил он.
«Гигиена полости рта это не только регулярность, но и правильная техника. Аккуратная чистка, использование дополнительных средств для межзубных промежутков и регулярные осмотры у стоматолога позволяют значительно снизить риск кариеса и заболеваний десен», — резюмировал Халилбеков.
Ранее сообщалось, что стоимость стоматологических услуг в России, в том числе в Москве, в 2026 году заметно выросла.