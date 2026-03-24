Москвичей научили правильно чистить зубы

Эксперт в том числе отмечает, что щетка очищает только часть поверхности зубов. Между зубами налет остается и постепенно может приводить к развитию кариеса и воспаления десен. Так, для полноценной гигиены важно использовать зубную нить или межзубные ершики, которые позволяют удалить налет там, где обычная щетка просто не достает.

Эксперт уделил внимание и пастам. Для ежедневной гигиены он посоветовал выбирать пасты с умеренной абразивностью (показатель абразивности RDA 30-50) и фтором — этот компонент помогает укреплять эмаль и снижает риск развития кариеса. Щетки же он рекомендует менять раз в три месяца, а также каждый раз после перенесенных инфекционных заболеваний. А профессиональную гигиену у стоматолога следует проходить примерно один-два раза в год, добавил он.

«Гигиена полости рта это не только регулярность, но и правильная техника. Аккуратная чистка, использование дополнительных средств для межзубных промежутков и регулярные осмотры у стоматолога позволяют значительно снизить риск кариеса и заболеваний десен», — резюмировал Халилбеков.

Ранее сообщалось, что стоимость стоматологических услуг в России, в том числе в Москве, в 2026 году заметно выросла.