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Москвичей рассмешил шум в трубе у соседа

Москвичей рассмешил шум в трубе у соседа
Скриншот: страница «Подслушано в Гольяново» во «ВКонтакте»

Житель московского района Гольяново в группе «Подслушано в Гольяново» во «ВКонтакте» пожаловался соседям на странный шум из труб в многоквартирном доме.

По его словам, в здании на Красноярской улице из труб слышится пищащий звук, частота которого колеблется от 100 до 600 герц. «Я сделал замеры с помощью приложения», — написал мужчина и приложил к публикации снимки с результатами измерений.

Проблема автора топика рассмешила москвичей. Некоторые принялись шутить, что во всем виноваты «потусторонние силы». «Демона замуровали», «Продолжайте вести наблюдение и замеры, он может вырваться», — прокомментировали юзеры.

Другие же посоветовали мужчине обратиться в Роспотребнадзор, чтобы специалисты помогли найти решение проблемы.

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