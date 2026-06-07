Москвичи и петербуржцы стали реже посещать бары и рестораны

Жители Москвы и Санкт-Петербурга стали реже посещать рестораны и бары из-за роста цен. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», ссылается на них портал MK.RU.

Специалисты подчеркнули, что число посещений в заведениях питания снизилось в обоих крупных городах на 15 процентов. По словам аналитиков, в 2024-2025 годах цены на блюда в сфере общественного питания активно росли. Ценовая составляющая служит основным фактором роста оборота в заведениях питания в целом, говорится в исследовании.

«На фоне насыщения конкурентного московского и петербургского рынка наблюдается перераспределение потребительского спроса в сторону регионов. Со снижением трафика в ресторанах и барах, покупатель чаще посещает точки фастфуда и больше там тратит», — подытожили аналитики.

Ранее сообщалось, что большинство москвичей уже запланировали летний отпуск, однако отдыхать за границей собираются лишь немногие. Согласно исследованию, отпуск летом намерены взять 63 процента работающих жителей столицы. При этом путешествовать по России собираются 27 процентов опрошенных, а выехать за рубеж планируют только 6 процентов москвичей.