Москвичи начали мыться в темноте

В Москве набирает популярность новый тренд на «темный душ», который активно обсуждают пользователи соцсетей. Москвичи пробуют принимать его перед сном, надеясь быстрее засыпать и улучшить качество отдыха, передает «Москва 24».

Суть метода проста: за час-полтора до сна человек принимает душ в полной темноте или при слабом свете, например при свече. Считается, что это помогает снизить нагрузку на нервную систему и мягко подготовить организм ко сну.

Эксперты подтверждают, что в этом есть рациональное зерно. Яркий свет действительно активизирует мозг, тогда как темнота способствует расслаблению. Дополнительный эффект дает теплая вода. После душа тело начинает постепенно охлаждаться, что помогает быстрее уснуть.

Однако специалисты призывают не переоценивать модный лайфхак. Врач-сомнолог София Черкасова отметила, что ключевую роль играет не столько темнота, сколько общее снижение активности перед сном.

«При этом для его действия правда нужно снижение внутренней температуры тела примерно на одну десятую градуса, поэтому многие принимают по вечерам горячий душ. Считается, что в таких условиях мелатонин может начать действовать более активно», — пояснила она.

По словам эксперта, аналогичного эффекта можно добиться и без трендов, достаточно отказаться от гаджетов вечером и соблюдать режим.

С этим согласна и сомнолог, кардиолог Алена Максимова. Она подчеркнула, что даже идеальный «темный душ» не поможет, если после него человек возвращается к активной деятельности, например, листает новости или вступает в споры.

Специалисты советуют москвичам уделять внимание базовым привычкам: ложиться спать в одно и то же время, не злоупотреблять кофеином и проводить вечер в спокойной обстановке. При этом чрезмерное стремление к «идеальным условиям сна» может дать обратный эффект.

