Москвичи оказались несчастнее жителей регионов

Москвичи оказались менее счастливыми, чем жители других регионов России. Cервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил на эту тему 1600 россиян.

«Жители Москвы в среднем менее довольны жизнью, чем респонденты из других регионов: если москвичи оценили свой уровень счастья на 3,27 балла, то россияне в целом — на 3,56 балла», — сказано в сообщении.

При этом абсолютно счастливыми себя назвали 22 процента опрошенных россиян. Большинство из них женщины, граждане в возрасте до 24 лет, люди с высшим образованием, россияне в браке и с детьми, и те, чей ежемесячный доход не превышает 30 тысяч рублей.

Самыми несчастливыми оказались восемь процентов респондентов. Среди них больше всего мужчин, людей в возрасте 35-44 лет, с доходом 80-200 тысяч рублей, с средним профессиональным образованием, с семьей и детьми.

Ранее популярный артист вывел собственную формулу счастья. По мнению артиста, счастье не бывает продолжительным и тем более постоянным, счастливым можно быть определенный отрезок времени.