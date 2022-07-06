Москвичи раскрыли отношение к поцелуям на первом свидании

Отношение к поцелуям на первом свидании москвичи раскрыли в ходе онлайн-опроса держателей карты «Тройка», сообщает пресс-служба мобильного приложения «Город». Результаты исследования оказались в распоряжении «Мосленты».

Стало известно, что чуть менее половины (49 процентов) респондентов одобряют поцелуи на первом рандеву. Еще 26 процентов считают данный вид близости неуместным, а четверть респондентов затруднилась ответить.

При этом 32 процента опрошенных москвичей не одобряют поцелуи в общественных местах. Однако 28 процентов жителей столицы при виде целующейся пары испытывают умиление, 22 процента — радость и 18 процентов — безразличие, отметили в пресс-службе.

Впрочем, только каждый десятый из опрошенных россиян целуется при встрече. 32 процента респондентов предпочитает в качестве приветствия использовать рукопожатие, 30 процентов — объятие, 19 процентов — приветственные слова, а 9 процентов участников опроса просто улыбаются при встрече.

Ранее стало известно предпочтение москвичек при оплате счета на первом свидании. В среднем по России всего 14 процентов опрошенных женщин готовы разделить счет пополам.