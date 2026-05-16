Москвичи поделились способами похудения к лету

Москвичи поделились способами подготовки к летнему сезону. О своих методах похудения горожане рассказали в ходе опроса в сети районных сообществ «М125». Результаты публикует Telegram-канал «Москва М125».

Точное количество респондентов не уточнялось, но 30 процентов из них вместо избавления от лишних килограммов предпочитают покупать одежду оверсайз. Почти каждый четвертый (23 процента) участник исследования при подготовке к лету снижает количество сладкого в рационе и пьет много воды. Тогда как каждый пятый соблюдает диету и подсчитывает КБЖУ.

15 процентов москвичей пользуются препаратами для похудения, а еще 12 процентов занимаются спортом: они предпочитают кардио и три силовые тренировки в неделю.

Ранее стало известно, что в Москве стали популярны инъекции в ухо ради похудения. Процедуру рекламируют как укол в так называемую точку голода, которая якобы снижает аппетит и помогает сбросить вес без диет и ограничений.